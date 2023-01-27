Профессия 114-килограммовой пышки шокирует: такое сложно даже вообразить

В обществе сильна установка, что люди с лишним весом неповоротливы и неуклюжи. Морит Саммерс из Лонг-Айленда доказывает обратное личным примером. Дело в том, что она весит 114 килограммов и работает фитнес-тренером.

36-летняя Саммерс признается, что у нее нет отбоя от клиентов. Но, чтобы достичь успехов, ей пришлось пройти через много испытаний. Морит долго боролась с собой, чтобы принять свое тело таким, какое оно есть.

С детства она ненавидела собственное отражение, и это сильно било по ее самооценке. Уже тогда она весила 90 килограммов. Саммерс морила себя голодом, ей даже назначали операции по снижению веса. В итоге девушке помог личный тренер, который разработал для нее индивидуальную программу. Морит стала заниматься спортом, и со временем ее самооценка возросла.

Сейчас Саммерс полностью устраивает ее фигура. Теперь Морит помогает другим, кто столкнулся с такими же проблемами, как и она. Девушка открыла собственный тренажерный зал и успешно развивает свой бизнес — за одно занятие американка берет 150 долларов, что равняется примерно 10 000 рублей.