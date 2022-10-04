«Проект Анна Николаевна» из прошлого: ахнете, увидев первую девушку-робота 90-х

Два года назад на экраны вышел сериал «Проект Анна Николаевна», рассказывающий о работе андроида, которую сделали специально для борьбы с преступностью, а создатели наделили ее модельной внешностью. Зрители высоко оценили шоу, особенно похвалив необычную задумку. Однако, как оказалось, еще в СССР был выпущен фильм с практически идентичной идеей.

Так, в 1991 году на экраны вышла лента «Действуй, Маня!». Картина рассказывала о девушке-андроиде, которую создали для борьбы с мафией. Как и в недавнем сериале, робот отличалась модельной внешностью и покоряла одним взглядом всех мужчин вокруг. Главную роль в картине исполнила Юлия Меньшова. Для нее «Действуй, Маня!» стал одним из самых первых фильмов в карьере.

Однако, несмотря на необычный сюжет, зрители и критики не оценили ленту. Ее охарактеризовали как «бестолковую» и довольно быстро забыли, что и позволило спустя 30 лет вновь рассказать зрителям эту историю. Однако в этот раз создателям удалось завоевать сердца зрителей.