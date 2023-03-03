Продюсер «Ласкового мая» стал инвалидом: шокирующие откровения Разина

Андрей Разин в начале прошлого года неожиданно уехал в США, где находится до сих пор. Многие фанаты предполагали, что отъезд может быть связан с напряженными отношениями с Юрием Шатуновым и постоянными судебными разбирательствами, но, как оказалось, причина кроется в проблемах продюсера со здоровьем.

Как признался сам Разин в своих социальных сетях, он так серьезно травмировал ногу, что был вынужден оперировать ее в Америке, а позже получил из-за нее инвалидность. Врачи из других стран не стали лечить знаменитость.

В итоге уже 10 февраля прошлого года он был в американской клинике и с тех пор восстанавливается. Продюсер продолжает проходить серьезную реабилитацию, ради которой даже избавился от лишних килограммов, но уверен, что к сентябрю полностью восстановится и сможет провести концертный тур в честь своего 60-летия.