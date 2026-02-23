Продвинутый тест для киноманов: узнай фильм по туалету в кадре (7 вопросов)

Есть детали, которые обычно остаются за кадром, но без них фильмы из нашего теста не стали бы культовыми. Туалеты, уборные, гальюны — как ни назови, в фильмах они появляются реже, чем хотелось бы киноманам с нестандартным чувством юмора.

И всё же в истории кинематографа набралось достаточно культовых сцен, где герои решают свои вопросы не в переговорных и спальнях, а именно там. Предлагаем вам тест для тех, кто разбирается в голливудских лентах: сможете ли вы узнать фильм по одному только виду туалета в кадре? Семь вопросов — семь легендарных лент. Проверьте свою киноэрудицию!

А после пройдите другую, более традиционную викторину. «Наши люди в булочную на такси не ездят»: угадайте советский фильм по цитате (тест).