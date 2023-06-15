Продумано до мелочей: в фильме «Москва слезам не верит» никто не заметил важную деталь

Оскароносный фильм «Москва слезам не верит» по сей день приковывает к себе внимание. Зрители каждый раз находят новые детали, которые раньше все игнорировали.

Так, в первой части нам показывают жизнь девушек в общежитии. Над кроватью Людмилы, героини Ирины Муравьевой, висят разные снимки. Если внимательно присмотреться, там можно увидеть лица известных актрис, среди которых оказалась Софи Лорен. Видимо, они были ориентиром для амбициозной Людмилы.

Но самое интересное, что в разных сценах портреты над изголовьем героини меняются. Это может намекать на непостоянство Людмилы и ее противоречивую натуру.

Портреты красивых иностранок можно заметить в комнате еще одного персонажа из картины Меньшова. В фильме «Любовь и голуби» на стене у Леньки висят плакаты красивых дам, которые не похожи на советских актрис. Очевидно, что это зарубежные модели с эффектной внешностью. Видимо, герой, как и его отец, мечтал о красивой жизни, но был вынужден прозябать в деревне.