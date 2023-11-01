Продукты раздают, а самое странное сохраняют: самые дикие экспонаты музея капитал-шоу «Поле чудес»

Леонид Якубович в интервью не любит отвечать на вопросы о самых странных подарках, которые хранятся в музее передачи «Поле чудес», а зря. Там определенно есть на что посмотреть. Однако позиция понятна: тактичный ведущий не хочет смущать дарителей и выглядеть неблагодарным, ведь люди привозят вещи со всей России и дарят от всего сердца. Но порой вовсе не ясно, чем участники руководствуются, выбирая этот самый дар.

В музее капитал-шоу, например, бережно хранят статуэтку Будды. Казалось бы, ну что такого, обычная статуэтка. Если бы не ее содержимое. В Будде лежат хрустящие соленые огурцы.

А еще дарили настоящий кусок асфальта. Да не простой, а с детским рисунком, созданным при помощи мелков.

Но сильнее всего поражает воображение хранящийся в музее навоз. И не просто навоз, а навоз из которого сделали скульптуру с поэтическим названием «Писающий дрозд».

Как Якубовичу удается оставаться невозмутимым, принимая такие подарки, конечно, загадка. Но все это ведущий бережно хранит и о каждом вспоминает с теплотой и улыбкой.