Продукт из СССР так любили, что использовали как валюту: даже Чарли Чаплину выдавали вместо гонорара

Советский Союз славился на весь мир многими продуктами. Любители вкусной еды нередко приезжали в коммунистическую страну за тем или иным деликатесом. Но больше всего за границей ценилась черная икра.

Экспортировать продукт начали еще в дореволюционной России, но именно в СССР это достигло мировых масштабов. Так, в течение нескольких лет экспорт достигал 2000 тонн в год, а, например, в современное время он не превышает всего лишь 40 тонн.

И именно икру в качестве гонорара получил однажды Чарли Чаплин за публикацию своей биографии. Газета «Известия» обратилась к прославленному комику, когда тот выпускал книгу. И знаменитость решил не отказываться, а в ответ пошутил, что с удовольствием попробовал бы черную икру.

В ответ на это сотрудник редакции тут же отправился в магазин «Елисеевский», купил несколько килограммов деликатеса, а после сел на самолет до Лондона. И уже в этот же день Чаплин получил заветный гонорар.