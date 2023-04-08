Продолжить род не смогла: вот как выглядит и живет внучка Смоктуновского

Иннокентий Смоктуновский стал примером для своих детей — сына Филиппа и дочери Марии. Те пожелали связать свою жизнь с актерской профессией, но успеха на этом поприще так и не добились. Продолжить дело именитого актера могла и его внучка Анастасия, но и тут не получилось, не срослось.

Звездная наследница поступила в Школу-студию МХАТ с расчетом на то, что, окончив ее, попадет в театр к Олегу Табакову. Но этим планам не суждено было сбыться: прославленный режиссер артистку не возлюбил и в труппу не принял.

Тогда Анастасия пошла на хитрость: если раньше она носила фамилию матери Буцкевич, то теперь решила взять фамилию своего знаменитого деда. Актриса надеялась, что после этого ее карьера пойдет в гору, но и тогда чуда не случилось. Позднее она поняла свою ошибку. По уверению внучки Смоктуновского, часто ей отказывали в ролях только затем, чтобы «поставить на место».

Долгое время артистка была вынуждена играть в эпизодах за гроши, но в 2015 году ее дела начали несколько налаживаться. Тогда она поступила на работу в театр, которым руководил Армен Джигарханян. Тем не менее о главных ролях на больших экранах ей оставалось только мечтать.

Кажется, будто артистку преследует злой рок. Имея талант, эффектная блондинка с выразительными чертами лица так и не смогла продолжить род Смоктуновского в отечественном кинематографе.