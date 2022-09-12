Продолжения династии не будет: куда пропал блеснувший на экранах сын Евгения Стеблова

Сын Евгения Стеблова Сергей еще несколько лет назад активно снимался в кино. Его игру можно увидеть в «Сибирском цирюльнике» и, например, в мини-сериале «На ножах». Однако в 2008 году он неожиданно пропал с экранов. Как оказалось, Сергей решил полностью изменить свою жизнь.

Еще в юности Стеблов-младший понял, что хочет посвятить свою жизнь религии. Он сообщил своим родителям, что планирует пойти в монастырь, но те отговорили его, предложив сначала пожить мирской жизнью. Будущий артист согласился и пошел по стопам отца: стал актером и даже пытался снимать фильмы и продюсировать их. Однако карьера Сергея не задалась: режиссеры не предлагали ему яркие роли. Также не смог Сергей завести семью. Несколько лет он жил со своей избранницей Еленой, однако впоследствии понял, что она неверна ему.

Все это время Стеблов-младший помнил о своей юношеской идее. И, когда скончалась его мать, он неожиданно пропал, оставив отцу лишь записку, что уходит в религию. Евгений Стеблов нашел своего сына в Соловецком Спасо-Преображенском монастыре, куда несколько раз Сергей уезжал трудником.

Сейчас Сергей все еще живет в монастыре. Он прошел постриг и принял сан инока. Раз в год он старается видеться с отцом и регулярно с ним созванивается, но уже не собирается возвращаться к своей актерской работе и мирской жизни.