Продолжение увидим в следующей жизни? Создатели «Поднятия уровня» наотрез отказались говорить о 3 сезоне — и причина лишь одна

До сих пор есть минимальные шансы, что сиквела не будет вовсе.

Еще недавно поклонники «Поднятия уровня в одиночку» радовались, когда второй сезон штурмом взял топы, получив титул «Аниме года», собрав кучу наград и став самым просматриваемым шоу на Crunchyroll за всё время, но теперь пора и погрустить. Когда логично было бы ждать анонса третьего сезона, создатели лишь загадочно пожимают плечами.

На недавнем фестивале CCXP в Мехико продюсер Ацуси Канэко и режиссёр экшн-сцен Ёсихиро Канно прямо сказали фанатам:

«Моя должность не позволяет мне подтверждать 3 сезон перед прессой».

После этого Канэко пустился в шутки про — мол, давайте зарядим энергию и пожелаем продолжения. Но шутка не развеяла главное беспокойство: когда же продолжение? Ответ прост и болезненен — у A-1 Pictures, студии, рисующей аниме, сейчас нет свободных рук.

Сначала они делали первый и второй сезон почти четыре года подряд, потом собрали полнометражку. Теперь нужно или резко гнать следующий сезон, рискуя качеством анимации, или взять паузу. Продукт топовый, экшен сложный — 220 тысяч кадров рисовались вручную!

Продюсер Aniplex Сота Фурухаси и вовсе намекнул: третьего сезона может не быть до 2028 года:

«Если бы всё зависело от меня — ждал бы до Олимпиады».

Такой расклад многим кажется убийственным для хайпа. Но есть и другая сторона: лучше подождать и получить шедевр, чем наспех склеенную фан-сервисную поделку, которая превратит армию поклонников в миллионную толпу хейтеров, с которой не справится и сам Сон Джин-Ву.

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