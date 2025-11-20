Продолжение «Игры престолов» уже в работе: Мартин подтвердил – культовый сериал получит полноценный сиквел (но не про Джона Сноу)

А помните, в прошлом году писатель говорил о совместном проекте с Мэйси Уильямс? Пазл складывается.

Финал «Игры престолов» оставил фанатов в бешенстве, и надежда увидеть Вестерос после событий восьмого сезона, казалось, умерла вместе с замороженным сериалом про «Джона Сноу». Но «казалось» здесь – ключевое слово.

На фестивале Iceland Noir Джордж Р. Р. Мартин впервые прямо заявил: среди множества разрабатываемых проектов по вселенной есть не только приквелы со спин-оффами, но и сиквелы. Да, именно продолжения.

По словам Мартина, сейчас в работе находится «пять или шесть» новых сериалов по миру Вестероса, и он работает над ними не один. Ранее подтверждёнными проектами были только приквелы – «Дом дракона» и будущий «Рыцарь Семи королевств».

Но продолжение – совсем другая история. Это первый случай, когда Мартин упоминает сиквелы во множественном числе. До этого казалось, что единственный вариант – сериал о Джоне Сноу, где Кит Харингтон должен был сыграть изгнанника к северу от Стены.

Теперь же автор прямо намекает: таких проектов больше одного.

Какими могут быть эти продолжения? Испанский фан-сайт Los Siete Reinos, присутствовавший на встрече, предполагает, что идеальным кандидатом могла бы стать Арья Старк, отправившаяся «куда ведут западные ветры».

И это логично: у неё открытая арка, подходящая для самостоятельной истории, без необходимости возвращать абсолютное большинство оригинального каста.

Впрочем, HBO может рискнуть и создать сиквел без старых героев – но тогда это будет скорее новая глава Вестероса, чем прямое продолжение. А смысл сиквела как раз в том, чтобы снова увидеть любимых персонажей и заглянуть за горизонт финала.

Пока никаких дополнительных подробностей нет. Мартин, по традиции, «не может говорить», но факт остаётся фактом: продолжения уже в разработке.

А пока фанатам остаётся ждать премьеру «Межевого рыцаря» 18 января и третий сезон «Дома дракона» летом 2026-го – и спорить о том, кто из легенд Вестероса вернется на наши экраны.

