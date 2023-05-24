Проделки Фриске: народ обомлел, когда увидел младшего сына Шепелева (фото)

Дмитрий Шепелев наслаждается семейной идиллией с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара воспитывает общего сына Тихона, а также своих наследников от прошлых отношений.

У Тихона есть старший брат — 10-летний Платон. Его Шепелеву родила Жанна Фриске, скончавшаяся в 2015 году от глиобластомы. После смерти экс-солистки «Блестящих» телеведущий забрал наследника к себе и запретил ему общаться с родственниками по материнской линии.

Звезда экрана не скрывает первенца от посторонних и публикует его фото в соцсетях. Поклонники считают, что мальчик растет полной копией своей родительницы. А недавно Дмитрий показал подписчикам подросшего Тихона, и тут интернет-пользователи заговорили о проделках Фриске.

Многие с удивлением обнаружили, что малыш похож не на отца или мать, а на Платона, а следовательно, и на Жанну.