Продают собственные ребра: не поверите, на что звезды идут ради идеальной фигуры

Некоторые девушки ни перед чем не останавливаются, чтобы добиться идеальных параметров.

Идеальная фигура является предметом желаний многих девушек. И если лишний вес можно сбросить с помощью спорта или диеты, то сформировать красивый изгиб талии и бедер не получится без помощи хирургов. В попытках обрести нужные параметры звезды идут на удаление нижних ребер.

Одной из первых на такую рискованную операцию решилась голливудская дива Мэрилин Монро. После процедуры ее талия стала составлять 55 сантиметров. Ребра удалили у себя и певица Шер, и актриса Деми Мур. Правда, последняя так и не смогла добиться формы «песочные часы» из-за плоских бедер.

А немецкая модель Софья Воллерсхайм не только удалила себе две пары ребер, но и заработала на этом. Она сохранила кости, чтобы инкрустировать их бриллиантами. Позже драгоценные предметы Софья продала на аукционе.

О намерении лечь на операционный стол, чтобы избавиться от нижних ребер, говорила и Ким Кардашьян. Правда, поклонники считают, что она несколько лукавит: ее тонкая талия говорит о том, что процедура уже была проведена.