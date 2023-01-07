Продавщице мороженого аплодировали в Каннах: ахнете, увидев ее сегодня (фото)

Лишь у единиц путь к успеху устлан розами, в большинстве же случаев люди прикладывают недюжинные усилия для достижения цели. Исключением не стала актриса Алена Михайлова, известная по сериалу «Чики».

Будущая звезда российского кино родилась в Перми. Михайлова решила, что ловить в родном городе нечего, и переехала в Москву. Долгое время ей приходилось жить у друзей и подрабатывать мороженщицей в одном из торговых центров столицы. Алена успевала ходить на кастинги и параллельно учиться. Наконец, удача улыбнулась целеустремленной девушке — ее пригласила на роль режиссер Мария Агранович. Так Михайлова снялась в картине «Люби их всех», где ее партнерами стали Сергей Гармаш и Кирилл Сафонов.

В 2020 Алену ждал триумф — вышел нашумевший сериал «Чики» с ее участием. Картина впечатлила как зрителей, так и придирчивых кинокритиков. Успех Михайловой закрепила драма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», где актриса снялась в ключевой роли. Фильм был представлен в Каннах и, несмотря на его неоднозначный прием, критики сошлись в одном — игра Алены была безукоризненной и завораживающей. Так бывшая мороженщица стала одной из самых успешных актрис в стране и мировой звездой.