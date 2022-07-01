Продать невозможно: Вдовиченков раскрыл судьбу авто из «Бумера»

Нередко знаковые вещи со съемочной площадки фильмов становятся объектом пристального внимания поклонников кино или коллекционеров. Так вышло и с машиной из ленты «Бумер». Судьбу авто раскрыл на днях актер Владимир Вдовиченков. По его словам, после премьеры второй части «Бумера» режиссер проекта Сергей Сельянов решил устроить специальную лотерею для фанатов. Она в качестве рекламной кампании помогала привлечь внимание к картине.

В билетах на сеанс фильма были специальные цифры, выпавшие четырем зрителям. Их пригласили в гостиницу, где выдали по маленькой машинке. Правила игры были простыми: чей игрушечный автомобиль быстрее приходит к финишу, тот и получает настоящую BMW X5 со съемок. За состязаниями внимательно следили и актеры ленты, среди которых был Вдовиченков.

Иностранцы признали советского «Карлсона» вредным для детей - и не зря

В беседе с Федором Бондарчуком во время шоу «Кино в деталях » он вспомнил, что посоветовал победителю продать автомобиль. Но спустя 10 лет актер увидел ту самую BMW X5 у театра после спектакля. Ее владелец признался, что настолько восхищен фильмом, что просто не может продать это авто.