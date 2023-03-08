Продалась за три миллиона: о чем на самом деле жалела Нонна Мордюкова

В кризисные 90-е Нонна Мордюкова, как и большинство актеров, не получала роли и сидела без работы. Кроме того, в этот период снималось много спорных фильмов, в которых именитые советские актеры предпочитали не появляться. Но однажды Мордюкова сделала исключение.

Речь идет о фантасмагоричной комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Режиссер долго уговаривал артистку сняться в его новом фильме, но она оставалась непреклонна. И тогда Меньшов перешел к главному козырю — он назвал размер гонорара за ее небольшую роль. Режиссер сказал, что заплатит Мордюковой три миллиона рублей. Актрисе пришлось согласиться, ведь в то время она нигде не снималась. Кроме того, она тяжело переживала смерть сына и начала серьезно болеть. Деньги ей понадобились на лечение.

Однако после этого согласия актрисе стало как-то не по себе. Она чувствовала, что продалась за три миллиона. «Больше никогда не буду сниматься за деньги!» — сказала себе Нонна Викторовна после «сделки» с Меньшовым. Об этом случае Мордюкова поведала в своей книге «Записки актрисы».