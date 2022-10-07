«Продала» детей: бывшую жену Майкла Джексона постигла страшная участь

Дебби Роу стала известна на весь мир из-за своих отношений с Майклом Джексоном. В 1996 году она стала женой музыканта, а спустя некоторое время родила ему сына и дочь. Но через три года совместной жизни пара неожиданно развелась.

Как оказалось, брак Роу и Джексона был фиктивным. Они долгое время поддерживали дружеские отношения, а однажды Роу просто предложила музыканту родить от него детей, так как он мечтал об этом долгие годы. Джейсон согласился на ее предложение, и пара зарегистрировала брак.

Роу, родив артисту детей, никогда не стремилась стать их матерью. По словам самой знаменитости, она даже не меняла подгузники своим наследникам, а всеми необходимыми делами занимались Джексон и няни. В итоге она отказалась от родительских прав и «продала» детей: за единоличное воспитание Принса и Пэрис Джексон заплатил к тому времени уже бывшей супруге 8 млн долларов и подарил дом в Беверли-Хиллз.

Долгие годы Роу старалась не поддерживать отношения со своими детьми. Пэрис и Принс также не стремились наладить связь с матерью: узнав, что она отказалась от них, они добавили Роу в «черные списки» во всех социальных сетях. Однако рак, обнаруженный несколько лет назад у знаменитости, полностью изменил ситуацию. Из-за болезни Пэрис забыла все обиды на мать и поддерживала ее во время химиотерапии.

Сейчас Дебби Роу живет на своем ранчо и занимается разведением лошадей. Она практически не покидает поместье, но иногда делает исключение, чтобы увидеться со своими детьми.