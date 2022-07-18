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Киноафиша Статьи «Внебрачный сын» Абдулова опозорился у всех на глазах: «Продал отца ради пиара»

«Внебрачный сын» Абдулова опозорился у всех на глазах: «Продал отца ради пиара»

18 июля 2022 15:00
«Внебрачный сын» Абдулова опозорился у всех на глазах: «Продал отца ради пиара»

Лженаследник актера просто хотел прославиться.

Результаты недавнего ДНК-теста доказали, что 36-летний Александр Коваль из Казахстана на самом деле не является сыном Абдулова. Мужчина на протяжении нескольких месяцев утверждал, что у его матери был короткий роман с известным актером. Коваль заявлял, что женщина трудилась костюмершей на съемках одного из фильмов с Абдуловым, где у них и завязались отношения. Мужчина настаивал, что вырос без отца и только во взрослом возрасте узнал от матери правду.

Однако в студии шоу «Пусть говорят» «внебрачного сына» Абдулова опозорили при всех. Друг семьи Коваля рассказал, что тот вырос в полной семье. И сейчас его родные шокированы поведением сына. Особенно ранили заявления Александра его отца.

«Продал отца ради пиара», — посетовал знакомый семьи.

Вероятно, таким образом Александр, начинающий карьеру блогера, захотел прославиться. К тому же и внешне он действительно похож на покойного актера. Его поддерживала подруга Алена Обиденко: вместе они снимали развлекательные ролики, а затем начали появляться на ток-шоу, сообщая подробности о «выдуманном детстве» Коваля. При этом Обиденко не поверила ДНК-тесту и подчеркнула, что теперь они обратятся в суд.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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