Продал две квартиры и «ушел в тень»: вот куда пропал Дроботенко после скандала с Галкиным

Сергей Дроботенко не собирается уходить со сцены, несмотря на скандал с Максимом Галкиным. Ранее артистов заподозрили в интимной связи.

Несколько лет назад Михаил Задорнов признался, что застал Максима Галкина и Сергея Дроботенко вместе. Артисты собирались посетить баню. Знаменитость предположил, что между его коллегами роман, и рассказал об этом на одном из своих шоу. Скандал тут же испортил репутацию Дроботенко, несмотря на последующие опровержения и Сергея, и самого Михаила.

Однако резонансная ситуация не заставила артиста навсегда покинуть сцену. Как пишет «Комсомольская правда », сейчас юморист продолжает появляться на сцене, но количество его концертов становится все меньше и меньше, как и размер гонораров.

«Я могу зарабатывать на жизнь тем, что мне нравится», — заявляет артист, искренне считающий себя счастливым человеком.

Живет при этом Дроботенко в Москве в знаменитой высотке «Триумф Палас». По словам комика, он был вынужден продать две свои столичные квартиры, чтобы позволить себе это жилье, но остался доволен покупкой, несмотря на ценник.