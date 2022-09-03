Прочили карьеру в Голливуде: как сложилась жизнь опальной звезды «Тихого дона»

Валентина Хмара с детства мечтала стать звездой. Артистка была как никогда близка к своей цели, однако потерпела крах.

Карьера знаменитости начиналась довольно успешно. Она засветилась в картине «Тихий дон», после чего получила главную роль в фильме под названием «Жажда». Она стала крупной, но последней работой знаменитости в кино.

Причина провала актрисы не раз обсуждалась. Версии выдвигались разные. Одна из них гласит, что у Хмары был слишком яркий типаж, который мог сделать ее настоящей звездой Голливуда. Для Советского Союза, напротив, образ артистки был нетипичен.

Есть и другое предположение, почему карьера звезды не удалась. Некто из высших партийных чинов, будучи женатым человеком, начал ухаживать за актрисой. Та на знаки внимания взаимностью не ответила, поскольку ее сердце было занято обычным московским инженером. В результате возлюбленного знаменитости судили за хищение госимущества, Хмару же перестали звать на съемки, а если и приглашали, то предложения выглядели скорее как издевка.

Впоследствии артистка засветилась в нескольких проектах, но все ее роли были далеки от тех, о которых она когда-то мечтала. В личной жизни Хмара также не преуспела: она не вышла замуж и не обзавелась наследниками.