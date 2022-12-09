Прочили головокружительный успех: судьба русской фигуристки заставит рыдать

Никто не мог предположить, к чему все шло.

Большой спорт, как известно, требует серьезных жертв и рисков. Одним из самых беспощадных видов считается фигурное катание, которое за всю свою историю разрушило немало судеб.

Молодой спортсменке Екатерине Александровской из России прочили победы на чемпионатах и Олимпиадах, но, увы, даже малой части этих прогнозов не суждено было сбыться.

Все началось с того, что с перспективной фигуристкой решили поработать тренеры Андрей и Галина Пашины, которые жили в Австралии. Загоревшись идеей, 15-летняя Екатерина переехала из России на Зеленый континент к своим наставникам. Александровскую поставили в пару с фигуристом Харли Уиндзором. Начало было многообещающим: они победили на чемпионате Австралии. Однако на смену успеху пришло поражение на Олимпиаде-2018 в виде 18-го места.

Фигуристке тяжело дался этот сезон. Екатерина сломалась психологически, к тому же ей не хватало денег на нормальную жизнь в Австралии. Пара перебралась в Канаду и сменила тренера, но не помогло и это. Партнеров то и дело преследовали травмы, а позднее у Екатерины участились приступы эпилепсии. В 2020 году она решила бросить спорт и вернуться в Москву.

Увы, Александровская пристрастилась к алкоголю и впала в депрессию, из которой уже не вышла. В 20 лет Екатерина ушла из жизни, оставив лишь записку «Люблю». Вероятно, девушка не выдержала черной полосы в жизни и навалившихся на нее проблем.