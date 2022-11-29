Прочили феноменальный успех: страшная беда дочери Горбункова доведет до слез

Семья Семен Семеныча Горбункова из «Бриллиантовой руки» по всем меркам выглядела идеальной. Примерный семьянин-отец, заботливая мать, двое детей — мальчик и девочка. Очаровательную белокурую дочку сыграла Александра Лисютина, которой прочили большой успех в кино, однако ее жизнь обернулась настоящей драмой.

После выхода фильма Леонида Гайдая Лисютина стала узнаваемой персоной. К ней часто подходили на улице, чтобы познакомиться с экранной дочерью Юрия Никулина. Такая популярность держалась еще несколько лет.

Однако Александра не стала актрисой, а отучилась на стоматолога. Звездная роль помогала ей в работе: клиенты узнавали в ней ту самую девочку и предпочитали лечиться у Лисютиной.

Ничто не предвещало беды, но в 2011 году Александры не стало. Она скончалась в 47 лет в Боткинской больнице почти сразу после съемок в передачи о ее знаменитой роли в «Бриллиантовой руке». Экспертиза показала, что Александра ушла из жизни добровольно. Ранее Лисютиной поставили психиатрический диагноз, и врачи даже дали ей инвалидность. У нее наблюдались резкие перепады настроения и провалы в сознании.