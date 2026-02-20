Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане»

«Сватья баба Бабариха» — звучит как имя персонажа второстепенного, почти комичного. Ну подумаешь, сидит там где-то на заднем плане, вяжет, наверное, или с сестрами сплетничает. Но нет, в «Сказке о царе Салтане» всё сложнее.

Эта дама самый настоящий серый кардинал. Именно вокруг неё и её плана закручивается вся история с подменой грамоты, бочкой в море и прочими злоключениями. Пока царь Салтан только глазами хлопает, Бабариха рулит царством.

Вопрос только: кем она, собственно, приходится всем этим людям? Тут даже пушкинисты в разное время хватались за голову и предлагали версии одна краше другой.

Начнем с того, что слово не Пушкин придумал. В фольклоре «бабариха» встречалась и до него. Например, в сборнике Кирши Данилова 1818 года. Это фольклорное прозвище для женщины с характером.

Но вернемся к сказке. Текст нам подкидывает загадки. С одной стороны, Бабариха — бабушка Гвидона. Сам царевич жалеет «очей старой бабушки своей», когда речь заходит о возможной расправе. С другой — она сватья.

По определению, сватья — это мать одного из супругов по отношению к родителям другого. То есть она либо мать царя, либо мать царицы. Но никто из них не называет её мамой. При этом живёт она во дворце на птичьих правах, сидит на приёмах рядом с Салтаном, командует заговором вместе с ткачихой и поварихой.

И тут самое интересное. Ткачиха и повариха — ей кто? Сестры царицы, как мы помним. А Бабариха с ними заодно. Вместе они «извести ее хотят». Логично предположить, что перед нами семейный подряд: мать и две дочери ненавидят третью, самую младшую и удачливую.

Версия о том, что Бабариха — родная мать всех трех сестер, объясняет многое. Жила себе женщина одна (отсюда и «бабариха» — возможно, искаженное «бобылиха», то есть одинокая), вырастила трех дочек. И тут младшая выскакивает замуж за царя, оставляя старших в девках и при незавидных должностях во дворце. Обидно, злость копится. Мать, естественно, на стороне обиженных.

Но есть версия и посерьезнее, подкрепленная историей создания. Пушкин, как известно, записывал сказки со слов Арины Родионовны. И в оригинальном фольклорном сюжете фигурировала именно мачеха.

Получается, что царица — падчерица Бабарихи от первого брака мужа. А ткачиха с поварихой — родные дочери старухи. Тогда всё встает на свои места: злая мачеха и две сводные сестры травят Золушку, которая не по чину высоко взлетела. И внук Гвидон ей, конечно, не родной по крови, а «по браку» — отсюда и такая лютая ненависть, что ребенка в бочку закатали и в море сплавили без сожалений.