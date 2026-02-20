Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане»

Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане»

20 февраля 2026 07:00
Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане»

Серый кардинал мира Пушкина.

«Сватья баба Бабариха» — звучит как имя персонажа второстепенного, почти комичного. Ну подумаешь, сидит там где-то на заднем плане, вяжет, наверное, или с сестрами сплетничает. Но нет, в «Сказке о царе Салтане» всё сложнее.

Эта дама самый настоящий серый кардинал. Именно вокруг неё и её плана закручивается вся история с подменой грамоты, бочкой в море и прочими злоключениями. Пока царь Салтан только глазами хлопает, Бабариха рулит царством.

Вопрос только: кем она, собственно, приходится всем этим людям? Тут даже пушкинисты в разное время хватались за голову и предлагали версии одна краше другой.

Начнем с того, что слово не Пушкин придумал. В фольклоре «бабариха» встречалась и до него. Например, в сборнике Кирши Данилова 1818 года. Это фольклорное прозвище для женщины с характером.

Но вернемся к сказке. Текст нам подкидывает загадки. С одной стороны, Бабариха — бабушка Гвидона. Сам царевич жалеет «очей старой бабушки своей», когда речь заходит о возможной расправе. С другой — она сватья.

По определению, сватья — это мать одного из супругов по отношению к родителям другого. То есть она либо мать царя, либо мать царицы. Но никто из них не называет её мамой. При этом живёт она во дворце на птичьих правах, сидит на приёмах рядом с Салтаном, командует заговором вместе с ткачихой и поварихой.

И тут самое интересное. Ткачиха и повариха — ей кто? Сестры царицы, как мы помним. А Бабариха с ними заодно. Вместе они «извести ее хотят». Логично предположить, что перед нами семейный подряд: мать и две дочери ненавидят третью, самую младшую и удачливую.

Версия о том, что Бабариха — родная мать всех трех сестер, объясняет многое. Жила себе женщина одна (отсюда и «бабариха» — возможно, искаженное «бобылиха», то есть одинокая), вырастила трех дочек. И тут младшая выскакивает замуж за царя, оставляя старших в девках и при незавидных должностях во дворце. Обидно, злость копится. Мать, естественно, на стороне обиженных.

Но есть версия и посерьезнее, подкрепленная историей создания. Пушкин, как известно, записывал сказки со слов Арины Родионовны. И в оригинальном фольклорном сюжете фигурировала именно мачеха.

Получается, что царица — падчерица Бабарихи от первого брака мужа. А ткачиха с поварихой — родные дочери старухи. Тогда всё встает на свои места: злая мачеха и две сводные сестры травят Золушку, которая не по чину высоко взлетела. И внук Гвидон ей, конечно, не родной по крови, а «по браку» — отсюда и такая лютая ненависть, что ребенка в бочку закатали и в море сплавили без сожалений.

Фото: Кадр из мультфильма «Сказка о царе Салтане»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Читать дальше 21 февраля 2026
«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина «С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина Читать дальше 21 февраля 2026
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана» Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана» Читать дальше 23 февраля 2026
За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду Читать дальше 23 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» на всех парах летит к новому рекорду: 900 млн в прокате уже собрала, но это – не предел «Сказка о царе Салтане» на всех парах летит к новому рекорду: 900 млн в прокате уже собрала, но это – не предел Читать дальше 22 февраля 2026
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» «Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше