Прочат судьбу Градского зря: правду о состоянии нового наставника «Голоса» предали огласке

В Сети обсуждают новости об ухудшении состояния музыканта Игоря Корнелюка, которому весной этого года врачи диагностировали стенокардию и ишемическую болезнь сердца. По слухам, артист нуждается в помощи медиков, поэтому было принято решение о его госпитализации.

В результате обеспокоенные интернет-пользователи заговорили о том, что новый наставник шоу «Голос 60+» может повторить участь своего предшественника Александра Градского, осенью скончавшегося от инфаркта. Оказалось, что все эти разговоры ведутся напрасно. Правду о состоянии знаменитости предал огласке его коллега — певец Александр Малинин.

В социальных сетях артист опубликовал совместное видео с Корнелюком. В кадрах ролика он заверил всех в том, что музыкант «жив-здоров». Затем взял слово и сам композитор. Исполнитель поднял на смех слухи о своей госпитализации, уточнив, что у него «все нормально».