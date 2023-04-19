Прочь из дома и никакого сна: женщины на Руси после родов подвергались настоящим пыткам

Жизнь во времена Древней Руси значительно отличалась от современной. Люди той эпохи верили весьма неожиданным убеждениям, которые распространялись на все этапы жизни, в том числе и на роды.

Так, рожать было принято только в бане. Считалось, что именно там наиболее чисто и безопасно и для женщины, и для малыша. И перед самой процедурой все помещение натирали до блеска, чтобы избежать любого заражения.

Чтобы сгладить болевые ощущения, использовали волосы самой роженицы.

Женщины-повитухи, которые руководили всем процессом, вкладывали в рот будущей матери собственную прическу. Якобы именно так можно было справиться со страданиями.

Уже после родов молодой матери запрещали спать. Повитухи боялись, что ребенка подменят черти, поэтому заставляли роженицу, находящуюся в холодной бане, следить за своим малышом и оберегать его от нечистых сил.