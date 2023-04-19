Прочь из дома и никакого сна: женщины на Руси после родов подвергались настоящим пыткам
Появление ребенка становилось труднейшим испытанием.
Жизнь во времена Древней Руси значительно отличалась от современной. Люди той эпохи верили весьма неожиданным убеждениям, которые распространялись на все этапы жизни, в том числе и на роды.
Так, рожать было принято только в бане. Считалось, что именно там наиболее чисто и безопасно и для женщины, и для малыша. И перед самой процедурой все помещение натирали до блеска, чтобы избежать любого заражения.
Чтобы сгладить болевые ощущения, использовали волосы самой роженицы.
Женщины-повитухи, которые руководили всем процессом, вкладывали в рот будущей матери собственную прическу. Якобы именно так можно было справиться со страданиями.
Уже после родов молодой матери запрещали спать. Повитухи боялись, что ребенка подменят черти, поэтому заставляли роженицу, находящуюся в холодной бане, следить за своим малышом и оберегать его от нечистых сил.