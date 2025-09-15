«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь

Только одна лента могла себе такое позволить.

Пародийный слэшер «Очень страшное кино» вернется на большие экраны — и снова обещает устроить разнос всему жанру ужасов. Свою долю шуток уже в разное время получили «Крик», «Сияние», «Звонок», «Пила», а заодно даже «Матрица» и «Властелин колец». На горизонте теперь — шестая часть, и список новых «жертв» уже известен.

Премьера в мире назначена на 12 июня 2026 года. В главных ролях на радость фанатам франшизы снова появятся Анна Фэрис и Реджина Холл, а также Дейв Шеридан (да, тот самый сержант Дуфи, которого забыть невозможно).

За сценарий и общий тон вновь отвечают братья Уайансы, так что абсурда и издевок будет предостаточно в том самом абсурдном стиле, за который комедию так полюбили.

Новые фильмы для пародий

Соавтор серии Марлон Уайанс уже раскрыл часть списка. В шестой части «Очень страшного кино» будут отсылки на:

«Грешники» (2025) — хоррор о темнокожем сообществе, где на главных героев охотится ирландский вампир.

«Еретик» (2024) — история о двух миссионерках, которые пытаются обратить мужчину в свою веру, но вскоре все превращается в смертельную игру.

«Крик» (новые части) — культовая франшиза про маньяка в кричащей маске уже высмеивалась в первом «Очень страшном кино», но теперь авторы собираются пройтись именно по свежим продолжениям.

«Нет» (2022) — после загадочной смерти отца брат и сестра, владельцы ранчо, сталкиваются с необычным явлением: на их земле орудует НЛО.

«Прочь» (2017) — триллер Джордана Пила о парне, который приезжает знакомиться с родителями своей девушки и вскоре становится частью жуткого заговора.

«Собиратель душ» (2023) — агент ФБР Ли Харкер охотится за маньяком по прозвищу «Собиратель душ», чью роль исполнил Николас Кейдж.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (2025) — ремейк знаменитого слэшера 90-х. Сюжет тот же: компания подростков скрывает аварию, но спустя время их начинает преследовать загадочный убийца.

Если учесть, как в прошлые разы Уайансы извращали самые серьезные ужастики, можно только гадать, в каком виде эти хорроры доживут до премьеры.

Первая и вторая части «Очень страшного кино» стали настоящей классикой пародий. Шутки из них до сих пор кочуют по соцсетям, а сама франшиза задала планку, которую никто не смог переплюнуть. Теперь Уайансы снова у штурвала — значит, нас ждет возвращение к истокам.

Так что лето 2026-го уже можно записывать в календарь: хорроры будут страшными — но только для тех, кто станет героями «Очень страшного кино 6».

