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Пробу негде ставить: зрители «Ленкома» в шоке от вдовы Караченцова

23 августа 2023 20:00
Пробу негде ставить: зрители «Ленкома» в шоке от вдовы Караченцова

Прославилась, но лишилась репутации.

Актриса театра «Ленком» Людмила Поргина прославилась вовсе не своими ролями на сцене, а бесконечными скандалами и разборками на телешоу. Еще при жизни Николая Караченцова его супруга стала активно пиариться на его имени, публично демонстрируя свои любовь и заботу к больному мужу.

После смерти актера Поргина превратила его имя в настоящий источник дохода. Раз за разом она появлялась на телевидении с новыми откровениями, историями о служебных романах и внебрачных детях. Артистка стремительно набирала популярность, но слава ее была, мягко говоря, сомнительной.

Зрители не одобряют того, что вдова превратилась в сплетницу, готовую вытряхивать все грязное белье на публику. Очевидно, что за каждый свой визит на телешоу Людмила Андреевна получает гонорар. Сама актриса не раскрывает суммы заработка.

Но, по данным российский таблоидов, в зависимости от популярности темы и внимания зрителей сумма может составить от 50 до 600 тысяч рублей, а порой и больше.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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