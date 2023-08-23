Пробу негде ставить: зрители «Ленкома» в шоке от вдовы Караченцова

Актриса театра «Ленком» Людмила Поргина прославилась вовсе не своими ролями на сцене, а бесконечными скандалами и разборками на телешоу. Еще при жизни Николая Караченцова его супруга стала активно пиариться на его имени, публично демонстрируя свои любовь и заботу к больному мужу.

После смерти актера Поргина превратила его имя в настоящий источник дохода. Раз за разом она появлялась на телевидении с новыми откровениями, историями о служебных романах и внебрачных детях. Артистка стремительно набирала популярность, но слава ее была, мягко говоря, сомнительной.

Зрители не одобряют того, что вдова превратилась в сплетницу, готовую вытряхивать все грязное белье на публику. Очевидно, что за каждый свой визит на телешоу Людмила Андреевна получает гонорар. Сама актриса не раскрывает суммы заработка.

Но, по данным российский таблоидов, в зависимости от популярности темы и внимания зрителей сумма может составить от 50 до 600 тысяч рублей, а порой и больше.