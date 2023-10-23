Пробралась в замок тайком: жители Грязи сдали Пугачеву с потрохами

Многие уверены, что долго за рубежом Алла Пугачева не продержится. Жители деревни Грязь заметили кое-что странное, из-за чего решили, что артистка уже вернулась в родные стены.

На территории особняка закипела жизнь. Не так давно туда приехала бригада электриков, а следом за ними в замке побывала и клининговая служба. Соседи шушукаются — мол, идет подготовка к приезду Примадонны. Между тем они еще не забыли, как эффектно Алла Борисовна появилась в прошлый раз.

Очевидцы сдали певицу с потрохами. В беседе с изданием «Аргументы и факты» жители деревни рассказали, что во время своего последнего визита на родину в мае звезда пробралась в замок тайком. Чтобы отвести от себя подозрения, ехала она не привычным маршрутом, а по дороге, по которой обычно передвигаются мусоровозы.

К слову, некоторые полагают, что исполнительница уже вернулась. Раньше по ночам свет горел только в доме для прислуги, а теперь его включают и в самом замке.