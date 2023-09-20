Проболтался Зверев: вот как звезды худеют без ушивания живота и сложных диет

Представителям шоу-бизнеса приходится держать себя в руках, чтобы соответствовать определенным сценическим образам. Поэтому с лишними килограммами артисты борются разными способами. Одни изнуряют себя жесткими диетами и постоянными физическими тренировками, а другие легко решаются на преображения, часто ложась на стол к пластическим хирургам.

Как оказалось, есть и другие методы кардинально похудеть без ушивания живота и изменения рациона. Причем эта мера довольно спорная, ведь о ее пользе с точки зрения медицины врачи пока не высказывались. О лайфхаке проболтался Сергей Зверев в соцсетях.

Стилист оценил фигуру молодой певицы Мии Бойко. Исполнительница пожаловалась коллеге на то, что хочет еще сбросить несколько килограммов, ведь камера увеличивает, поэтому на экране она кажется себе слишком полной. Зверев же подчеркнул, что девушке не стоит больше худеть, так как она и так выглядит истощенной.