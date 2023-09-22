Проболтался Винокур: Газманов не утаил правду о настоящей фамилии

Жизнь Олега Газманова всегда была полна неожиданных поворотов. В молодости артист считался подающим надежды спортивным гимнастом, однако травма ноги поставила крест на его карьере. Будущий певец делал успехи в науке, став преподавателем в Инженерном морском училище, но в итоге предпочел шоу-бизнес. Оказывается, открытый публике Газманов все еще скрывает некоторые детали своей биографии.

Коллегу выдал с потрохами Владимир Винокур. Известный юморист решил быть ближе к молодежи и посетил выпуск YouTube-шоу «Что было дальше?», пообщавшись с популярными комиками. Внезапно артист пустился в откровения об Олеге Газманове и выдал неожиданную информацию о нем.

Винокур заявил, что у патриотического певца на самом деле совсем другая фамилия.

«Да, это правда, Олег Вещий. Он, кстати, очень хороший парень», — уверял собравшихся артист.

Правда, вскоре выяснилось, что Владимир Винокур все-таки пошутил, а розыгрыш подхватили доверчивые пользователи Сети.