Проболталась подруга: Пугачева неспроста так сильно похудела

В те времена, когда Алла Пугачева еще давала интервью, певица говорила, что даже с лишним весом чувствует себя комфортно. Вероятнее всего, Примадонна лукавила. Экстремальное похудение артистки не обсуждал только ленивый, но знаменитость не спешила раскрывать карты.

Подробности о том, как исполнительница вела войну с ненавистными килограммами, раскрыла ее подруга Алина Редель. Предпринимательница рассказала журналистам «Комсомольской правды» о том, что Алла Борисовна села на диету, которую сама же и придумала.

Назвала ее Пугачева необычно — СССР. Но к советской кухне изобретение звезды никакого отношения не имеет. Эта аббревиатура расшифровывается так: сладкое, соленое, сдобное (эти продукты запрещены), а «р» — разгрузочный день, когда употреблять в пищу разрешается лишь овощные супы.

По уверению бизнесвумен, во время праздничных застолий мама Кристины Орбакайте может нарушить режим питания. Но в этом случае вместо одного разгрузочного дня устраивает два.