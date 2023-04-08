Проблемы с воспитанием? Выходка дочери Эммануила Виторгана возмутила народ

Эммануил Виторган не из тех знаменитостей, кто держит личную жизнь под семью замками. Народный артист охотно делится с публикой подробностями о том, как растут его младшие дети — пятилетняя Этель и трехлетняя Клара. Правда, далеко не всегда актер получает в ответ восторженную реакцию.

Не так давно Виторган опубликовал в соцсетях видео, где запечатлены его жена Ирина Михайловна и их наследницы. Звездное семейство побывало в театре Александра Калягина. В подписи к ролику актер уточнил, что считает крайне важным с детства приучать детей к театру. Тем временем внимательным интернет-пользователям кое-что показалось довольно странным.

На видео жена Виторгана уронила свою сумочку и остановилась, чтобы поднять ее. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, но подписчики артиста набросились на Этель с критикой. Фолловеры решили, что у малышки большие проблемы с воспитанием.

«Приучать надо не только к театру! У мамы упала сумочка, старшая уж точно должна была помочь поднять ее», — заметила одна из возмущенных поклонниц актера.

Эммануил Гедеонович молчать не стал и быстро поставил пользователя Сети на место.