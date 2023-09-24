Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Проблемы с ребенком: план по возвращению Прилучного разоблачили

Проблемы с ребенком: план по возвращению Прилучного разоблачили

24 сентября 2023 18:15
Проблемы с ребенком: план по возвращению Прилучного разоблачили

Артист подготовил большой сюрприз для поклонников.

Фанаты Павла Прилучного переживают за карьеру своего кумира. У актера уже пару лет не появлялись знаковые роли, а его работу в фильмах «Союз спасения. Время гнева» и «Девятаев» зрители приняли холодно. Рейтинги флагманского проекта с участием звезды — сериала «Мажор» — также оставляют желать лучшего.

Однако создатели картины поспешили обрадовать телезрителей: приключения брутального Игоря Соколовского возвращаются на экраны. Поклонники ожидали, что четвертый сезон станет последним и поставит точку в истории сына олигарха, однако создатели все же решились на продолжение. Главную роль вновь исполнит Прилучный.

В пятом сезоне Соколовскому предстоит погрузиться в отцовство. Ранее его возлюбленная Виктория Родионова погибла. У бедняжки осталась дочка Соня, о которой и позаботится главный герой, как сообщает издание «Комсомольская правда».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше