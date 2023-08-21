Проблемы с деньгами и упадок сил: этим знакам зодиака 22 августа не позавидуешь

В этот день даже маленькие неприятности могут легко стать большими трудностями. Представителям некоторых знаков зодиака стоит быть особенно внимательными, чтобы не нарваться на серьезные финансовые проблемы и сохранить душевные и физические силы.

Овен

Вы будете еще более импульсивны, чем обычно. В делах любовных велик риск сильных переживаний. Возможны непредвиденные траты на креативные идеи и подарки для второй половинки. Будьте внимательны на работе: высока вероятность мелких погрешностей, которые крайне важно вовремя заметить и устранить.

Телец

Ваши ожидания не оправдаются, что может привести к проблемам в семье. Важные разговоры отложите на потом и не повышайте градус общения с теми, от кого зависит ваше благополучие. Чтобы не усугублять конфликт дома или на работе, вспомните о ваших планах на будущее.

Близнецы

Сосредоточиться на работе будет непросто: слишком много лишних эмоций и отвлекающих факторов. Тем не менее важно держать себя в ежовых рукавицах, иначе вас ждут проблемы дома. Да и состояние здоровья может сильно пострадать.

Рак

Не ждите, что поставленные цели будут быстро достигнуты. Прислушайтесь к вашей интуиции, она говорит полезные вещи. Чтобы добиться своего, важно как следует все спланировать. В личной жизни возможны сильные переживания. Если вам удастся что-то выиграть, то призом придется поделиться.

Лев

На первый план выйдут дела семейные и бытовые хлопоты. Придется решать важные жилищные вопросы. Окружающим будет с вами непросто. Вы начнете вести себя словно капризный ребенок, требующий повышенного внимания к себе и своим нуждам.

Дева

Не время начинать что-то новое и наводить суету. Ваш план слишком не продуман, в нем много недочетов. Лучше направьте энергию на личную жизнь. И будьте готовы к тому, что вам придется совершать траты, о которых близким лучше ничего не знать.

Весы

Ваша расточительность заметно усилится, и все же попробуйте умерить аппетиты. Иначе придется искать срочную финансовую помощь извне. Будет крайне трудно обойтись без кредитов и дружеских займов. Не забывайте: все, что возьмете, придется отдавать.

Скорпион

Вы пуститесь во все тяжкие. Жажда новых впечатлений, признания ваших заслуг и вашего превосходства над остальными не знает границ. Рядом с вами много друзей, но и соперников немало. Чтобы получить желаемое, придется хорошенько постараться.

Стрелец

Эмоциональные и финансовые ловушки ждут вас повсюду. Те, кому вы должны, обязательно напомнят об этом. Вокруг много интриг и скрытых опасностей — будьте начеку. Помимо проблем с деньгами вас поджидают неприятности на личном фронте.

Козерог

Если вы будете помнить про опыт из прошлого, то непременно достигнете нужных результатов. Будьте скептично настроены ко всему, не давайте чувствам овладеть вами, иначе проблемы будут расти как снежный ком, а эмоции станут совершенно неуправляемыми.

Водолей

Вам захочется большего: и не важно, о чем идет речь. Желание улучшить жилищные условия и свое материальное благосостояние будет очень сильным. В личной жизни сердце также требует перемен. В любом случае действуйте осторожно: сохраняйте спокойствие и трезвый рассудок.

Рыбы

Если вы не будете отвлекаться от намеченного курса, точно достигнете своей цели. Чтобы не поддаваться мелким соблазнам, вспомните о долгосрочных планах и ваших истинных потребностях. Деловые встречи и поездки лучше перенести на следующий день.