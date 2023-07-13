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Проблемы с алкоголем бесследно не прошли: на Колобкова из «Солдат» без слез не взглянешь

13 июля 2023 18:30
Проблемы с алкоголем бесследно не прошли: на Колобкова из «Солдат» без слез не взглянешь

Даже преданные фанаты с трудом узнают артиста.

Роман Мадянов за годы карьеры успел сняться в десятках проектов, но самой яркой ролью стал майор Колобков в сериале «Солдаты». Новые фильмы и сериалы с участием знаменитости выходят несколько раз в год, однако далеко не все знают, как складывается личная жизнь звезды экрана.

Дело в том, что в течение многих лет Мадянов страдал от алкогольной зависимости. Он пил практически ежедневно, а пагубное пристрастие постепенно разрушало его жизнь. И справиться с ним он смог лишь благодаря супруге Наталье.

«Однажды просто понял: или я расстанусь с человеком, или брошу пить»,

— признавался Мадянов.

В итоге уже несколько лет актер практически не употребляет алкоголь. Однако годы зависимости сказались на его внешности. 60-летний артист заметно поправился, лишился своих волос и обрюзг. И сейчас, как уверены поклонники, в нем уже невозможно узнать харизматичного Колобкова.

Проблемы с алкоголем бесследно не прошли: на Колобкова из «Солдат» без слез не взглянешь

«Как сильно изменился», «Невозможно узнать»,

— признаются фанаты.

Фото: кадр из сериала «Солдаты», видеохостинг YouTube
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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