«Проблемы налицо»: Пугачева одним фото напугала российского врача

Алла Пугачева в свои 74 года заметно сдала. Новые снимки поселившейся в Израиле артистки взбудоражили Сеть. Тревогу бьют не только поклонники певицы, но и врачи.

Пластический хирург Надежда Петраш отметила, что у звезды есть ярко выраженный птоз, из-за которого она и стала практически неузнаваемой. В частности, эксперт обратила внимание на то, что у знаменитости опущены уголки губ и кожа будто сползает вниз. Причин для такого состояния масса — это не только солидный возраст, но и нездоровый образ жизни и питание.

«Проблемы у Аллы Борисовны налицо», — заявила специалист в беседе с «Московским комсомольцем».

В завершение хирург отметила, что для решения проблемы подойдут аппаратные процедуры. Кроме того, по словам Петраш, артистке важно пересмотреть свой рацион и начать прием витаминов. А вот пластика Примадонне оказалась противопоказана.