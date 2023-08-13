Проблемный парень с необычным именем: ахнете, как выглядит сын Певцова

Елисею, сыну народного артиста России Дмитрия Певцова и Ольги Орловой, уже 15 лет. Юноша переживает переходный возраст и успел добавить родителям седых волос.

Например, он бросил кадетское училище, не посоветовавшись со старшими членами своей семьи. Однако ни депутат Госдумы, ни его избранница не считают, что есть поводы для беспокойства. Подросток ходит в воскресную школу и получает знания о христианской православной вере. По мнению Дмитрия Певцова, это помогает формировать у Елисея правильные ценности.

Стоит отметить, что мальчик растет настоящим красавцем. Актер выложил в своем Telegram-канале видео, на котором они с сыном вместе прыгают с берега в воду. На кадрах можно заметить, что Елисей уже вымахал до макушки отца, рост которого составляет 185 сантиметров, и, похоже, скоро его перегонит. Кроме того, юноша может похвастаться широкими плечами и подтянутым мускулистым торсом.