Проблемная дочь: Успенская не афиширует связь с этой красоткой (фото)

Любовь Успенская все свои силы тратит на поддержку дочери Татьяны. После череды скандалов родственницы начали жить вместе и теперь знаменитая мать не оставляет без внимания наследницу. При этом мало кто догадывается, что Успенская заботится еще об одной девушке.

Так, несколько лет назад певица стала крестной матерью Миланы Тюльпановой, дочери политика Вадима Тюльпанова и бывшей супруги футболиста Александра Кержакова. Артистка старается не афишировать свою связь с девушкой, которая знаменитая чередой скандалов. Так, Тюльпанова успела сделать около 10 пластических операций, а ее развод со спортсменом в течение многих месяцев обсуждала вся страна.

И лишь однажды Успенская призналась, кем именно ей приходится скандальная знаменитость. В своем блоге в честь дня рождения Миланы она поделилась совместным снимком и рассекретила их родство, шокировав многочисленных поклонников.