Проблемная дочь Фила из «Бригады» обескуражила народ внешним видом

Владимир Вдовиченков и Ольга Филиппова стали родителями в 2005 году, когда на свет появилась их дочь Вероника. Общий ребенок не помог влюбленным сохранить отношения, и спустя некоторое время они расстались, а наследница артистов осталась жить с матерью.

Девочке не всегда удавалось поддерживать теплые отношения с родственниками. Взросление Вероники было сопряжено с многочисленными ссорами, но не так давно Филиппова похвасталась, что им удалось стать друзьями.

В своем блоге артистка поделилась снимком с дочерью. Звезда экрана призналась, что рада наладить отношения с наследницей. Поклонники же не поскупились на комплименты в адрес девушки. По их мнению, Вероника унаследовала красоту обоих родителей и с годами становится все эффектнее.