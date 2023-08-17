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Проблемная дочь Фила из «Бригады» обескуражила народ внешним видом

17 августа 2023 13:15
Проблемная дочь Фила из «Бригады» обескуражила народ внешним видом

Не так давно девушка отметила 18-летие.

Владимир Вдовиченков и Ольга Филиппова стали родителями в 2005 году, когда на свет появилась их дочь Вероника. Общий ребенок не помог влюбленным сохранить отношения, и спустя некоторое время они расстались, а наследница артистов осталась жить с матерью.

Девочке не всегда удавалось поддерживать теплые отношения с родственниками. Взросление Вероники было сопряжено с многочисленными ссорами, но не так давно Филиппова похвасталась, что им удалось стать друзьями.

В своем блоге артистка поделилась снимком с дочерью. Звезда экрана призналась, что рада наладить отношения с наследницей. Поклонники же не поскупились на комплименты в адрес девушки. По их мнению, Вероника унаследовала красоту обоих родителей и с годами становится все эффектнее.

Проблемная дочь Фила из «Бригады» обескуражила народ внешним видом

«Красавицы», «Чудесная», «У вас такая красивая дочь», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадры из сериала «Бригада», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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