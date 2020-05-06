«Проблема не бывает одна»: супруг Дианы Гурцкой получил травму на карантине 

Муж Дианы Гурцкой отмечает свой день рождения. Вся семья собралась, чтобы поздравить именинника. Правда, пока он не может нормально передвигаться. Дело в том, что Кучеренко случайно оступился и получил перелом ноги. Лечение, видимо, предстоит небыстрое.

«Проблема не бывает одна, – сообщила в своем Instagram Гурцкая. – В это страшное "ковидное" время он умудрился подвернуть ногу. Мы думали, что растяжение, а оказалось – перелом. Мы все надеемся, что он скоро поправится и все будет хорошо».

Однако праздник все же состоялся. Перед этим мужчина сдал тест на коронавирусную инфекцию, чтобы спокойно увидеться на торжестве со своими родными. Ведь он до сих пор ходит на работу, когда остальные члены семьи находятся на карантине дома. «В среду и четверг он сделал три теста на COVID-19, чтобы убедиться в том, что здоров и не подвергнет нас опасности», – призналась возлюбленная Петра.

Напомним, что Кучеренко и Гурцкая вместе 15 лет. Их познакомила Ирина Хакамада, представив Петра хорошим юристом. Однако дела вскоре переросли в отношения. Уже через два года после женитьбы у пары появился сын Константин. «За годы нашей совместной жизни были штормы и размолвки, – сказала Диана мужу. – Мы обижались и прощали друг друга. Но я никогда не пожалела, что снежным днем 14 февраля 2005 года сказала тебе: "Да". Люблю!».