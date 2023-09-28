Проблема, как у Петросяна: какое имущество предстоит делить Бондарчуку с бывшей

Федор Бондарчук и его жена Светлана состояли в браке много лет. У пары двое взрослых детей: сын Сергей и дочь Варвара. В 2016 году для поклонников семьи стала шоком новость о разводе супругов, которые со стороны казались идеальным тандемом. Вскоре выяснилось, что режиссер нашел себе новую возлюбленную — молодую актрису Паулину Андрееву. Бывшие муж и жена разошлись мирно, но сейчас Светлана решила напомнить о себе.

В этом году телеведущая и бывшая модель стала мамой мальчика по имени Петр. Видимо, знаменитости нужны деньги на содержание новой семьи, поэтому она решила судиться с экс-супругом за совместно нажитое имущество. Светлана Бондарчук уже подала иск на имя бывшего избранника в один из районных судов столицы.

Подробности скандального разбирательства не сообщаются, но известно, что Бондарчуку принадлежит не один объект недвижимости. Особняк в Подмосковье, квартиры в самом центре Москвы — это далеко не все богатства, имеющиеся в распоряжении постановщика. Видимо, ожидается такая же грандиозная «дележка», как в случае с Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.