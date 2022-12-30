Проблем не оберешься: какую сладость нельзя класть в новогодний подарок детям

Сладкие новогодние подарки — обязательная традиция во многих российских семьях. Юные любители праздника с удовольствием получают мешки со сладостями, однако такой подарок не всегда может быть полезным для их здоровья.

Дело в том, что детям не рекомендуется есть большое количество сладкого. Поэтому взрослым нужно внимательно подойти к составлению подарка и желательно сформировать его самостоятельно, чтобы не навредить подрастающему поколению.

При этом, например, стоматологи уверены, что наибольший вред приносят карамельные конфеты. Они, по словам врача Инны Зотовой, провоцируют ранний кариес и могут очень сильно испортить зубы, создав проблемы на весь следующий год. Педиатр же считает, что главный вред наносят шоколадные конфеты, так как являются сильным аллергеном.

«Карамельные конфеты можно класть в новогодний подарок детям с трех-четырех лет. Они для тех, кто умеет их рассасывать, не проглотит и не раскусит. А шоколад чаще других сладостей вызывает аллергию, и его нужно минимизировать в детском меню», — рассказывает врач Анна Федорова в интервью «Московскому комсомольцу ».

Также внимательно родителям нужно подойти к конфетам с содержанием арахиса и кофе, ведь орехи могут вызвать аллергию, а какао-бобы противопоказаны детям. Безопасными же считаются пастила, желейные конфеты и зефир.