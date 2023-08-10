«Проблем хватает»: Чернышев и Заворотнюк остались один на один с бедой

Вот уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с раком. Звезду экрана окружает ее семья, которая всячески ее поддерживает. Однако друзья, как оказалось, решили прекратить с ней общение.

По словам Бориса Смолкина, который в течение многих лет работал с артисткой на съемочной площадке «Моей прекрасной няни» и воплотил образ дворецкого Константина, он перестал общаться с коллегой. Артист решил не мешать Заворотнюк и Петру Чернышеву, все мысли которых теперь заняты лишь лечением, и не отвлекать их неуместными расспросами.

«Не звоню ни ей, ни Пете. Не хочу им мешать. Им сейчас и без нас проблем хватает», — рассказал Смолкин в одном из интервью.

При этом новости о знаменитости артист узнает так же, как и все поклонники. Актер считает СМИ, чтобы быть в курсе происходящего в жизни бывшей коллеги и ее близких, и старается следить за ее судьбой.