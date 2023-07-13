Пробирает до мурашек: внешность звезды «Перевала Дятлова» вызвала переполох в Сети

Петру Федорову было суждено стать актером. Хотя в детстве он совсем не мечтал попасть на экраны, актерские гены не оставили парню другого выбора. Звезда «Перевала Дятлова» происходит из династии талантливых актеров.

Его родной и двоюродный дедушки — это актер Евгений Федоров и народный артист Александр Збруев. Отец Петр Федоров-старший нечасто появлялся на экране, но в театральных кругах он был очень популярен. Одна из немногих ролей в фильмографии Петра, которая запомнились зрителям, — это Миша Ерофеев в картине «Звездопад» режиссера Игоря Таланкина. После ухода из театра Петр Евгеньевич стал ведущим детских телепередач. После смерти Сергея Супонева он вел шоу «Зов джунглей».

Младший Петр Федоров унаследовал не только актерский талант, но и внешность отца. Молодого Петра Евгеньевича можно перепутать с сыном: актеры так похожи, что могли бы сойти за близнецов. Недаром их назвали одним именем, ведь различить актеров можно разве что по отчеству.