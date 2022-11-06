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Киноафиша Статьи Пробирает до мурашек: внешний вид сына Заворотнюк заставил россиян ахнуть

Пробирает до мурашек: внешний вид сына Заворотнюк заставил россиян ахнуть

6 ноября 2022 07:30
Пробирает до мурашек: внешний вид сына Заворотнюк заставил россиян ахнуть

Невероятно похож на мать.

У актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком, трое детей. Самая известная из них – 26-летняя Анна, актриса и телеведущая. Также в прессе писали о маленькой Миле, которую Заворотнюк родила в 2018 году от фигуриста Петра Чернышева. Но мало кто знает, что у Анастасии есть взрослый сын Майк, выросший точной копией звезды «Моей прекрасной няни».

Майкла актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

До 2006 года Майк жил в Америке, что и объясняет его необычные имя. Сейчас Майклу Стрюкову 22 года. Молодой человек изучал право в МГИМО, мечтал стать актером, но сейчас занимается музыкой.

Известно, что сердце красавчика несвободно – уже год он живет вместе со своей возлюбленной, художницей по имени София.

Пробирает до мурашек: внешний вид сына Заворотнюк заставил россиян ахнуть
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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