Пробирает до мурашек: внешний вид сына Заворотнюк заставил россиян ахнуть

У актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком, трое детей. Самая известная из них – 26-летняя Анна, актриса и телеведущая. Также в прессе писали о маленькой Миле, которую Заворотнюк родила в 2018 году от фигуриста Петра Чернышева. Но мало кто знает, что у Анастасии есть взрослый сын Майк, выросший точной копией звезды «Моей прекрасной няни».

Майкла актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

До 2006 года Майк жил в Америке, что и объясняет его необычные имя. Сейчас Майклу Стрюкову 22 года. Молодой человек изучал право в МГИМО, мечтал стать актером, но сейчас занимается музыкой.

Известно, что сердце красавчика несвободно – уже год он живет вместе со своей возлюбленной, художницей по имени София.