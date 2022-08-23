Пробирает до мурашек: принцесса Диана предсказала свою смерть во всеуслышание
Пророчества стали известны лишь после ее трагической гибели.
Гибель принцессы Дианы 31 августа 1997 года до сих пор окутана тайной, хотя прошло уже почти 25 лет. Сторонники теории заговора уверены, что за смертью Дианы в автомобильной аварии могли стоять члены королевской семьи, недовольные ее поведением после развода с Чарльзом и романом с Доди Аль-Файедом. В пользу этой версии свидетельствуют и недавно вскрывшиеся данные о том, что принцесса предсказала свою смерть во всеуслышание еще за 2 года до ДТП.
Диана мучилась от депрессии и тревоги, поэтому по совету близких начала записывать мысли на диктофон и вела своеобразные аудиодневники. После ее гибели эти записи попали в руки исследователей, которые были поражены откровениями Дианы. По словам юриста Виктора Мишкона, еще в 1995 году принцесса считала, что может стать жертвой инсценированного ДТП.
«Меня ждут либо гибель, либо увечья», — процитировали слова Дианы в издании Boom.ms.
Также она записывала обращения к будущим женам сыновей и сетовала, что никогда не сможет увидеться с ними. Диана советовала королевским невесткам держаться подальше от паппарацци и не говорить лишнего на публике.