Пробирает до мурашек: близнецу звезды «Крестного отца» была уготована жуткая участь

Он оказался обречен с самого начала.

Американский актер кубинского происхождения Энди Гарсиа прославился ролями в криминальных драмах. Его можно увидеть в картинах «Крестный отец 3», «Черный дождь», «Неприкасаемые» и в других фильмах.

Гарсиа обрел огромную популярность среди женской аудитории. Горячий латиноамериканец свел с ума множество поклонниц, однако не все так безупречно с его внешностью.

На плече у Энди есть большой шрам, который портит идеальное тело актера. Оказывается, это напоминание о его брате. Гарсия родился вместе с сиамским близнецом, обосновавшимся на его плече. К сожалению, плод был не развит, поэтому его пришлось срочно удалять, чтобы сохранить жизнь здоровому ребенку.

В те времена, когда мать Энди была беременна, УЗИ еще не могло обнаружить аномалии развития. Лишь при родах стало ясно, что женщина вынашивала сиамских близнецов. На ранних стадиях беременности они срослись, но выжил только один, «поглотивший» второго. Нежизнеспособным оказался брат Энди, который был обречен еще до рождения.