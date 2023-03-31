Пробирает до костей: знаки, предопределившие судьбу Ивана Грозного, просто пугают

Судьбу Ивана IV, которого прозвали Грозным, предопределили мистические знаки и пророчества. О том, каким станет царь, а вместе с ним и страна, высшие силы начали сигнализировать его отцу Василию III в день рождения наследника.

Тогда на Москву обрушилась гроза, какой не видели много лет. Порывами ветра уносило животных. С храмов начали падать кресты, что было воспринято как плохой знак свыше. В тот же день преподобный Михаил Клопский озвучил пророчество жителям Новгорода. Наследник разорит обычаи Новгородской земли и погубит город. Об этом гласило его предсказание.

Оно сбылось через 39 лет. Тогда Грозный, заподозрив жителей города в стремлении перейти под польский протекторат, отправился с походом на Новгород. Опричное войско Ивана IV разграбило город и устроило массовые казни. Погибло от 2 000 до 15 000 человек.

Придворного прорицателя Василия Немчина вряд ли кто-то воспринял всерьез, когда он сказал, что теперь на Руси злодейства будут совершаться именем собачьей головы. Но и это пророчество реализовалось с появлением опричнины в 1565 году. Опричники крепили собачью голову — символ верности и готовности «выгрызать» крамолу — к седлу.