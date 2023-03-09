Пробирает до костей: об этом жутком скандале вокруг сериала «Бригада» вы точно не слышали

После выхода на экраны культового сериала «Бригада» Россию захлестнула волна преступлений. Подражатели сбивались в стаи, называли себя прозвищами главных героев из криминальной эпопеи и избивали граждан под надуманными предлогами.

В тихом городке Стародуб, который находится в Брянской области, от хулиганских действий подростков пострадало не менее десятка местных жителей. Парни из благополучных семей подходили к людям и представлялись как ребята из «Бригады». После чего избивали жертв. Два человека тогда скончались от травм.

Некоторые аналитики фиксировали рост преступности среди молодежи после повтора телеэпопеи о бандитских разборках и о дружбе. Но есть и другая статистика.

В 2012 году руководитель подразделения по делам несовершеннолетних в столичном МВД Татьяна Орешкина рассказывала, что после сериалов «Опера» и «Глухарь» подростковый криминал пошел на спад. Если в 2006 году несовершеннолетних, которые шли «на дело» организованной бандой было 1075 человек, то в 2010-м — 324.