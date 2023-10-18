Пробирает до дрожи: эта цитата Омара Хайяма о мужских изменах многое объясняет

Омар Хайям прославился не только своими поэтическими творениями. За годы творчества он подарил публике десятки ярких афоризмов, которые охватывают и бытовую жизнь, и любовные отношения.

Так, персидский философ прекрасно разбирался в союзах мужчин и женщин. И он был уверен, что сильный пол не просто так решается на измену. По его мнению, уйти к другой женщине мог лишь тот, кто никогда по-настоящему не любил свою избранницу.

«Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина», — считал Хайям.

И этот афоризм не потерял своей актуальности даже спустя сотни лет. Мужчины по-прежнему уходят в другие семьи, если не испытывают никаких чувств к своим избранницам. И их не останавливают ни обещания, ни даже совместные наследники.